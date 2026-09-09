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Didim'de yaz spor okulları sertifikalarla sona erdi: çocuklar parkta unutulmaz bir akşam yaşadı

Didim Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları, İnönü Gençlik Spor Parkı'ndaki sertifika töreniyle tamamlandı; çocuklar spor, arkadaşlık ve özgüven kazandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Didim'de yaz spor okulları sertifikalarla sona erdi: çocuklar parkta unutulmaz bir akşam yaşadı

Yaz spor okulları coşkuyla tamamlandı:

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, İnönü Gençlik Spor Parkı’nda gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi. Törene katılan çocuklar, aileleriyle birlikte spor ve eğlence dolu bir akşam geçirdi.

Eğitim ve etkinlikler:

Yaz boyunca farklı spor branşlarında gerçekleştirilen eğitimler çocuklara hem sportif beceri kazandırdı hem de takım çalışması, paylaşma ve sorumluluk duygusunu pekiştirdi. Etkinlikler, oyun ve gösterilerle desteklenerek çocukların aktif katılımı sağlandı.

Sertifikalar ve ailelerin katılımı:

Sezon sonunda düzenlenen törende, yaz boyunca gösterilen emek ve gayretin karşılığı olan sertifikalar çocuklara takdim edildi. Tören boyunca çocukların yüzlerindeki mutluluk ailelere de yansırken, yeni arkadaşlıklar ve paylaşılan anılar törende ön plana çıktı.

Başkan Gençay'ın mesajı:

Başkan Hatice Gençay törende çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek sevincini paylaştı. Gençay, "Çocuklarımızın sporla büyümesi bizim için çok önemli" sözleriyle projenin amaçlarını vurguladı ve çocukların heyecanına ortak oldu.

Didim Belediyesi çocukların eğitimden spora, kültürden sanata uzanan farklı alanlarda gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Yaz Spor Okulları, katılan çocuklara yeni deneyimler, özgüven ve kalıcı hatıralar bırakarak sezonu tamamladı.

BAŞKAN GENÇAY: &quot;ÇOCUKLARIMIZIN SPORLA BÜYÜMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ&quot;

BAŞKAN GENÇAY: "ÇOCUKLARIMIZIN SPORLA BÜYÜMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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