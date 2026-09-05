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Didim’e zeytin ağaçlarıyla bütünleşen yeni sosyal yaşam alanı geliyor

Zeytin Park Projesi, mevcut zeytin ağaçları korunarak Didim’e kazandırılıyor; çalışmalar son aşamaya geldi ve alan kısa sürede halkın kullanımına açılacak

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:31

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim’e zeytin ağaçlarıyla bütünleşen yeni sosyal yaşam alanı geliyor

Projenin amacı ve kapsamı:

Zeytin Park, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın seçim döneminde paylaştığı projeler arasında yer alıyor. Proje alanında mevcut zeytin ağaçlarının korunarak değerlendirildiği çalışmalarda amaç, kentin doğal dokusunu zedelemeden yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturmak ve Didim’in yeşil alan varlığını güçlendirmek olarak tanımlanıyor.

Doğal zeytinliklerin proje kapsamında korunması, parkın hem ekolojik hem de kentsel kimlik açısından önemini artırıyor. Alan üzerinde yapılan düzenlemeler, yeşilin korunması ve halkın doğayla iç içe vakit geçirebilmesine öncelik verecek şekilde planlandı.

Çalışmalarda son aşama:

Projede yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve sosyal kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik uygulamalar son aşamaya geldi. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve kamusal kullanım için düzenlemeler doğal dokuya uyumlu şekilde gerçekleştiriliyor. Projenin kısa süre içinde halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

Uygulamalarda, mevcut zeytin ağaçlarının korunması esas alındı; bu yaklaşım parkın hem görsel hem de çevresel değerini korumayı amaçlıyor. Tamamlanma çalışmalarıyla birlikte alanın Didim’in sosyal yaşamına yeni bir buluşma mekânı olarak katılması bekleniyor.

Başkan hatice gençay'ın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay projenin seçim döneminde ilan edilen çalışmalardan biri olduğunu belirterek çalışmaların geldiği noktadan memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Gençay şu ifadeleri kullandı: "Hem doğal değerlerimizi koruyan hem de halkımıza yeni yaşam alanları kazandıran projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Zeytin Park da bu anlayışın önemli örneklerinden biri olacak. Seçim döneminde paylaştığımız projelerimizi planlı bir şekilde hayata geçiriyor, Didim’in geleceğine değer katacak yatırımları birer birer gerçekleştiriyoruz"

Projenin tamamlanmasıyla Didim, mevcut doğal dokusu korunmuş bir şekilde halkın kullanımına açık yeni bir sosyal alan kazanacak ve zeytin ağaçlarıyla kent kimliğine katkı sağlayacak bir mekâna daha sahip olacak.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’IN SEÇİM DÖNEMİNDE KAMUOYUYLA PAYLAŞTIĞI PROJELER ARASINDA...

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’IN SEÇİM DÖNEMİNDE KAMUOYUYLA PAYLAŞTIĞI PROJELER ARASINDA YER ALAN ZEYTİN PARK PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR. DOĞAL ZEYTİNLİK ALANIN KORUNARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ PROJEDE YAPIM ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILIRKEN, ALANIN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YENİ BİR SOSYAL YAŞAM ALANI OLARAK DİDİM’E KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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