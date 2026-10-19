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Didyma Apollon tapınağında gece keşfi 60 binin üzerinde ziyaretçiyle öne çıktı

Didyma Apollon Tapınağı Gece Müzeciliği kapsamında 60 bin 884 ziyaretçiye ulaştı; aydınlatmalar ve mitolojik kabartmalar gece keşfini zenginleştiriyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Didyma Apollon tapınağında gece keşfi 60 binin üzerinde ziyaretçiyle öne çıktı

Gece müzeciliğinde ziyaretçi hareketliliği:

Didyma Apollon Tapınağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında bugüne kadar 60 bin 884 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı, tapınağı Türkiye'de gece ziyaretlerinde öne çıkan ören yerleri arasına taşıyor.

Antik mimari ve mitolojik kabartmalar:

Tapınağın devasa mermer sütunları ve ince taş işçiliği, antik dönemin mimari üslubunu günümüze taşıyor. Mermer yüzeylerdeki kabartmalar arasında yer alan grifon figürleri, deniz sentorları, Nereid tasvirleri ve boğa motifi; hem estetik hem de sembolik açıdan ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Tarihi atmosferin gece deneyimi:

Aydınlatmaların öne çıkardığı detaylar, tapınağın mistik atmosferini güçlendiriyor. Gecenin sessizliği ve ışığın vurguladığı kabartmalar, ziyaretçilere Apollon'un kehanet merkezi olarak bilinen bu alanın ritüel dünyasını daha yakından hissettiren bir deneyim sunuyor.

Kültürel miras ve bölgesel tanıtım:

60 bin 884 kişiye ulaşan gece ziyaretçi sayısı, Didyma Apollon Tapınağı'nın Aydın'ın kültürel mirasının tanıtımına katkısını ortaya koyuyor. Taşlara işlenen mitolojik anlatılar yalnızca dönemin sanat anlayışını değil, aynı zamanda antik toplumların dini ve kültürel yaşamını da yansıtıyor.

Gece ziyaretleri, tapınağın farklı bir ışık ve zaman diliminde keşfedilmesine olanak veriyor; binlerce yıllık geçmişi ve mermer işçiliğiyle Didyma Apollon Tapınağı, tarih meraklıları ve kültür turizmi ilgilileri için çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDEKİ DİDYMA APOLLON TAPINAĞI, MERMER BLOKLARINA İŞLENEN GRİFON, DENİZ...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDEKİ DİDYMA APOLLON TAPINAĞI, MERMER BLOKLARINA İŞLENEN GRİFON, DENİZ SENTORU, NEREİD VE BOĞA FİGÜRLERİYLE ANTİK ÇAĞIN SANATSAL USTALIĞINI VE MİTOLOJİK DÜNYASINI GÜNÜMÜZE TAŞIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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