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Safranbolu'da kar sürprizi: hasat sezonu beklenenden kısaldı

Safranbolu'da erken çiçeklenmenin ardından yağan kar, AB tescilli safran hasadını öne çekip sezonu kısalttı, üreticiler verimin korunduğunu söylüyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Safranbolu'da kar sürprizi: hasat sezonu beklenenden kısaldı

Safranbolu'da hasat süreci ve karın etkisi:

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve AB tarafından coğrafi işaretle tescillenen Safranbolu safranı, bu yıl erken başlayan çiçeklenmenin ardından hafta sonu yağan kar nedeniyle hasat takviminde değişiklik yaşadı. Gıda, ilaç, kozmetik ve boya sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan safran, aynı zamanda serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu yönündeki etkisi nedeniyle halk arasında "mutluluk iksiri" olarak da anılıyor.

Hasadın öne çekilmesi ve süre beklentisi:

Üreticiler, çiçeklenmenin bu yıl önceki yıllara göre daha erken başladığını ve kar yağışının çiçeklenme dönemini kısalttığını belirtiyor. Mine Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hasadın tamamlanmasına yaklaşık 8-10 gün kaldığını tahmin ettiklerini söyledi. Yılmaz, çiçeklenmenin yoğun ve verimli seyrettiğini ancak beklenmeyen kar nedeniyle sürecin sekteye uğradığını ifade etti.

Çiçeklenme dinamikleri ve üretici gözlemleri:

Yılmaz, karın erimesinin ardından bekleyen çiçeklerin birkaç gün içinde yeniden açtığını ancak çiçeklenmenin sonrasında yavaşladığını aktardı. Yoğun çiçeklenme dönemi üreticinin ifadelerine göre yaklaşık 30-35 gün sürdü; genel hasat takvimi ise normalde 40-45 gün civarında tamamlanıyor. Bu yıl hem erken çiçeklenme hem de erken yağan karın etkisiyle sezonun planlandığından daha kısa sürmesi bekleniyor.

Üreticiler verimin bu yıl büyük ölçüde korunduğunu vurguluyor; nihai verim ve son ürün değerlendirmesi ise çiçeklenme tamamen sona erdikten sonra netleşecek. Hasat çalışmalarının sahada sürdüğü belirtiliyor ve üreticiler son günlerdeki verilerin belirleyici olacağını söylüyor.

Öte yandan çiçeklenme döneminde ilçeye gelen ziyaretçi ilgisi de dikkat çekti. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelenler ile düzenlenen turlar, çiçeklenmenin son günlerinde yoğunluğunu korudu. Üreticiler, bakım koşullarının da verimde önemli rol oynadığını belirtiyor ve son günlerde alınacak verilerin bölge üretimi açısından belirleyici olacağını ifade ediyorlar.

KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİYLE ÖZDEŞLEŞEN VE &quot;DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI&quot; OLARAK BİLİNEN...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİYLE ÖZDEŞLEŞEN VE "DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI" OLARAK BİLİNEN SAFRANDA HASAT SEZONU, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KISALDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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