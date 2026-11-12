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Mut’ta 168 milyon liralık kanalizasyon yatırımı tamamlanmaya yakın

MESKİ'nin Mut ilçesindeki 168 milyon 596 bin TL'lik kanalizasyon projesinde fiziki gerçekleşme %91,21'e ulaştı; kalan işler Aralık sonunda bitecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Mut’ta 168 milyon liralık kanalizasyon yatırımı tamamlanmaya yakın

Mut’ta kanalizasyon yatırımı tamamlanma aşamasında:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, Mut ilçesinin 10 mahallesinde altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Sözleşme bedeli 168 milyon 596 bin TL olan projede fiziki gerçekleşme oranı %91,21'e ulaştı ve 12 planlanan atıksu terfi merkezinden 9'unun yapımı tamamlandı.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Palantepe, Elbeyli, Kültür, Yazalanı, Güllük, Deveci, Yatırtaş, Barabanlı, Cumhuriyet ve Meydan mahallelerini kapsayan projede amaç, atık suların güvenli şekilde toplanarak Mut Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmesini sağlamak. Projede şu ana dek kanalizasyon şebekesi ve terfi hatları toplamda yaklaşık 33 bin 800 metre tamamlandı; toplam hedef ise 35 bin metre hat imalatı olarak belirlenmiş durumda.

Kalan işler ve takvim:

Çalışmaların büyük bölümü bitirilmiş olsa da Meydan, Cumhuriyet ve Güllük mahallelerinde kanalizasyon şebekesi döşeme işleri devam ediyor. Proje kapsamında planlanan 12 terfi merkezinden 3'üyle ilgili tamamlanmamış işler kaldı; bunların da Aralık ayı sonunda bitirilerek projenin Mut halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

SAYGIN TAŞKIN, MESKİ Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İnşaat Yüksek Mühendisi, projenin amacını ve mevcut durumu özetleyerek şunları ifade etti: "Proje yapım işinde sona yaklaşılmış olup kalan imalatların da Aralık ayı sonunda tamamlanması ve Mut halkının hizmetine sunulmasını hedefliyoruz."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin altyapı kapasitesinin artması ve atık su yönetiminin daha sağlıklı, güvenli bir biçimde işletilmesi bekleniyor. MESKİ yetkilileri, kalan imalatların takip edildiğini ve program doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MUT...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MUT İLÇESİNDEKİ 10 MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN KANALİZASYON ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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