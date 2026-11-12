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Kilis’te fırın hijyeni mercek altında

Kilis’te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üreten fırınlarda hijyen, üretim alanları ve gıda güvenliği uygulamalarını denetledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında

Kilis’te ekmek üretimi yapılan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin amacı, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik şartlarda üretilen gıdalara ulaşabilmesini sağlamaktır.

Denetim kapsamı:

Ekipler, fırınların üretim alanlarını yerinde inceleyerek temizlik ve hijyen koşullarını değerlendirdi. İncelemelerde ayrıca gıda güvenliği kurallarına uyum ve üretim süreçlerinin hijyenik şartlarda yürütülüp yürütülmediği üzerinde duruldu.

Süreç ve hedef:

Denetimlerde amaç, tüketici sağlığını korumak ve işletmelerde asgari hijyen standartlarının uygulanmasını sağlamaktır. Yetkililer, ekiplerin halk sağlığının korunması amacıyla fırınlara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

KİLİS&#039;TE EKMEK ÜRETİMİ YAPILAN FIRINLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KİLİS'TE EKMEK ÜRETİMİ YAPILAN FIRINLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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