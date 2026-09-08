Dilucu şehitleri Iğdır’da dualarla anıldı

Anma töreninin ayrıntıları:

Iğdır’da düzenlenen anma töreninde, 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenen uzaktan kumandalı mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 13 polis anıldı. Tören, Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkiindeki anıtta başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti; şehitlerin isimleri tek tek okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi. Program, anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene katılanlar ve protokol:

Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, kurum amirleri, polis ve askerler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, anma sırasında şehitlerin anısını saygıyla yad etti.

IĞDIR'DA DİLUCU ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI