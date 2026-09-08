Dolar 48,4505 +0,03%
Euro 56,3251 +0,11%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.857,39 -1,66%
EUR/USD 1,1627 +0,01%
Brent Petrol 99,23 +3,06%
--°

Dilucu şehitleri Iğdır’da dualarla anıldı

Iğdır’da, 8 Eylül 2015’te Dilucu Sınır Kapısı’ndaki saldırıda şehit düşen 13 polis, Hasanhan köyü anıtında düzenlenen törenle Kur’an tilaveti ve dualarla anıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dilucu şehitleri Iğdır’da dualarla anıldı

Dilucu şehitleri Iğdır’da dualarla anıldı

Anma töreninin ayrıntıları:

Iğdır’da düzenlenen anma töreninde, 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenen uzaktan kumandalı mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 13 polis anıldı. Tören, Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkiindeki anıtta başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti; şehitlerin isimleri tek tek okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi. Program, anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene katılanlar ve protokol:

Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, kurum amirleri, polis ve askerler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, anma sırasında şehitlerin anısını saygıyla yad etti.

IĞDIR&#039;DA DİLUCU ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

IĞDIR'DA DİLUCU ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muratlı'da çatı alevleri korkuttu, müdahale alt katlara sıçramayı önledi
images

Dalaman'da kasten öldürme hükümlüsü 18 yıl 4 ay cezasıyla yakalandı
images

Güvercinlik'te virajı alamayan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Dalgıç polislerin müdahalesi gölette mahsur kalan köpeği kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dalaman'da kasten öldürme hükümlüsü 18 yıl 4 ay cezasıyla yakalandı

Okan Buruk: Lizbon'da eksiklere rağmen galibiyete odaklıyız

Alaplı'nın yardım elçisi Tuncay Çil son yolculuğuna uğurlandı

Mithatpaşa sokaklarındaki açık çukur esnafı perişan etti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı