İş yerinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü: arkadaş yaralandı

Olayın seyri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Özsan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde meydana gelen kavgada 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı sırada iki arkadaş arasında tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavganın gelişimi:

Tartışmanın devam etmesi üzerine, olayda adı geçen F.T. tabancayla ateş etti ve A.D. bacağından yaralandı. Yaralanan A.D., kendi imkanlarıyla bölgedeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedaviye başvurdu.

Soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan müdahalede, şüpheli F.T. gözaltına alındı. Yetkililer, kavganın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

ARKADAŞLARIN SİLAHLI KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI