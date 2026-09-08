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İş yerinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü: arkadaş yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Özsan Sanayi Sitesi'nde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bacaklarından yaralanan A.D., hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:49

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 23:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İş yerinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü: arkadaş yaralandı

Olayın seyri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Özsan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde meydana gelen kavgada 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı sırada iki arkadaş arasında tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavganın gelişimi:

Tartışmanın devam etmesi üzerine, olayda adı geçen F.T. tabancayla ateş etti ve A.D. bacağından yaralandı. Yaralanan A.D., kendi imkanlarıyla bölgedeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedaviye başvurdu.

Soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan müdahalede, şüpheli F.T. gözaltına alındı. Yetkililer, kavganın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

ARKADAŞLARIN SİLAHLI KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

ARKADAŞLARIN SİLAHLI KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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