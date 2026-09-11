Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3973 +0,01%
Bist 14.421,27 +0,19%
Altın Gram 6.856,07 -0,44%
EUR/USD 1,1598 -0,13%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi

Dinar Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan Perkütan Nefrolitotomi ile 2 cm'den büyük böbrek taşları minimal invaziv yöntemle başarıyla çıkarıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi

Dinar devlet hastanesinde perkütan nefrolitotomi ilk kez uygulandı:

Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesinde, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yöntemiyle ilk kez başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda böbrekte bulunan 2 santimetreden büyük taşlar, cilt üzerinden yapılan küçük bir giriş aracılığıyla kapalı cerrahi teknikle çıkarıldı.

Operasyonun teknik ayrıntıları:

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Oğuzhan Yusuf Sönmez, uygulamanın minimal invaziv bir cerrahi yöntem olduğunu ve özellikle büyük taşlarda tercih edildiğini belirtti. İşlemde böbreğe doğrudan erişim sağlanarak taşın cerrahi olarak çıkarılması sağlandı; böylece açık cerrahiye kıyasla doku hasarı ve iyileşme süresi açısından avantaj elde edildi.

Hizmet kapasitesi ve hasta erişimi:

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk yapılan uygulamanın ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiğini vurguladı. Dr. Öztürk, vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere kendi ilçelerinde erişebilmesini sağlamak için tıbbi kapasitenin sürekli geliştirildiğini, bu operasyonun da bu çabaların somut bir sonucu olduğunu ifade etti. Başarılı operasyonu gerçekleştiren hekim ve ekibine teşekkür eden Öztürk, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dinar Devlet Hastanesinde PCNL uygulamasının başlatılması, büyük böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde hastaların başka merkezlere sevk edilme gereksinimini azaltacak ve yerel sağlık hizmetlerinin kapsamını güçlendirecektir.

AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİNDE, BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN PERKÜTAN...

AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİNDE, BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PCNL) YÖNTEMİYLE İLK KEZ BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLEREK, HASTAYA YAPILAN MÜDAHALE İLE BÖBREKTE BULUNAN 2 SANTİMETREDEN BÜYÜK TAŞLAR CERRAHİ YÖNTEMLE ÇIKARILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çeltikçi köprüsünde orta bölüm ayrıldı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu
images

Akıncı TİHA’den İHA-300 ile 250+ kilometre menzilde tam isabet
images

Tünel yatırımlarıyla yollar kısaldı: 38,7 milyon araç geçti
images

Komşuluk bağlarını güçlendirecek ikinci gün evi Kullar Yakacık'ta inşa ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde üç aylık güz dönemi atölyeleri başladı

Tanju Çolak: İsmail Kartal kendini yenileyememiş, Montella santrforsuz oynuyor

Gümüşova OSB'de altyapı ve personel odaklı çözüm planı

çeltikçi köprüsünde orta bölüm ayrıldı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı