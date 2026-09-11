Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi

Dinar devlet hastanesinde perkütan nefrolitotomi ilk kez uygulandı:

Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesinde, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yöntemiyle ilk kez başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda böbrekte bulunan 2 santimetreden büyük taşlar, cilt üzerinden yapılan küçük bir giriş aracılığıyla kapalı cerrahi teknikle çıkarıldı.

Operasyonun teknik ayrıntıları:

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Oğuzhan Yusuf Sönmez, uygulamanın minimal invaziv bir cerrahi yöntem olduğunu ve özellikle büyük taşlarda tercih edildiğini belirtti. İşlemde böbreğe doğrudan erişim sağlanarak taşın cerrahi olarak çıkarılması sağlandı; böylece açık cerrahiye kıyasla doku hasarı ve iyileşme süresi açısından avantaj elde edildi.

Hizmet kapasitesi ve hasta erişimi:

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk yapılan uygulamanın ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiğini vurguladı. Dr. Öztürk, vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere kendi ilçelerinde erişebilmesini sağlamak için tıbbi kapasitenin sürekli geliştirildiğini, bu operasyonun da bu çabaların somut bir sonucu olduğunu ifade etti. Başarılı operasyonu gerçekleştiren hekim ve ekibine teşekkür eden Öztürk, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dinar Devlet Hastanesinde PCNL uygulamasının başlatılması, büyük böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde hastaların başka merkezlere sevk edilme gereksinimini azaltacak ve yerel sağlık hizmetlerinin kapsamını güçlendirecektir.

AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİNDE, BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PCNL) YÖNTEMİYLE İLK KEZ BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLEREK, HASTAYA YAPILAN MÜDAHALE İLE BÖBREKTE BULUNAN 2 SANTİMETREDEN BÜYÜK TAŞLAR CERRAHİ YÖNTEMLE ÇIKARILDI.