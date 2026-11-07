Muğla'dan çam balına laboratuvar destekli adım

Muğla büyükşehir kongreye bilimsel katkı sunuyor:

Muğla’nın önemli tarımsal ürünlerinden çam balının kalitesinin korunması, üretim standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası tanınırlığının artırılması amacıyla 19-22 Kasım 2026 tarihlerinde Çam Balı Kongresi düzenlenecek. Kongre; sektör temsilcileri, üreticiler ve bilim insanlarını bir araya getirerek bölgesel üretimin güçlendirilmesine odaklanacak. Düzenleme kurulunda Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.

Çam Balı Yarışması laboratuvarda değerlendirilecek:

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek Çam Balı Yarışmasının analizleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret Borsası ortaklığında kurulan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı tarafından yapılacak. Laboratuvarda uygulanacak kimyasal ve mikrobiyolojik analizler sayesinde yarışmaya katılan çam balları bilimsel yöntemlerle karşılaştırılacak ve kalite kriterlerinin şeffaf biçimde belirlenmesi sağlanacak. Bu yaklaşım, üreticilere standartlara uygunluğu gösteren veri desteği sunmayı hedefliyor.

Hedef kaliteyi yükseltmek ve tanınırlığı artırmak:

Büyükşehir Belediyesi, kongreye sağlayacağı katkıyla çam balının üretim kalitesinin geliştirilmesini ve sektördeki bilimsel çalışmaların desteklenmesini amaçlıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Muğla’mız, sahip olduğu doğal zenginlikleri ve bereketli topraklarıyla çok önemli bir üretim potansiyeline sahip. Çam balımız da bu toprakların bize sunduğu en kıymetli ürünlerden biri. Marmaris’te düzenlenecek kongreye katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya, Muğla’mızın yerel değerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceğiz."

Laboratuvar destekli değerlendirme sistemi, hem yarışma sonuçlarının güvenilirliğini artıracak hem de bölgedeki üreticilere kalite iyileştirmeye yönelik rehberlik edecek. Uzun vadede bu tür bilimsel yaklaşımın, çam balının ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını yükseltmesi ve Muğla ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 'ÇAM BALI KONGRESİ’NE BİLİMSEL DESTEK