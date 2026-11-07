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Öğretmenin sesi eğitimde yön belirliyor: Bolvadin'de fikir harmanı buluşmaları

Bolvadin'de gerçekleştirilen Fikir Harmanı Projesi kapsamında öğretmenler, eğitim kalitesini yükseltme ve ortak kararlaştırma amaçlı deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Öğretmenin sesi eğitimde yön belirliyor: Bolvadin'de fikir harmanı buluşmaları

Toplantı ve katılımcılar:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde hayata geçirilen Fikir Harmanı Projesi kapsamında düzenlenen Öğretmen Buluşmaları toplantısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon üyeleri ile çok sayıda öğretmen katıldı ve görüşler toplu şekilde ele alındı.

Gündem ve öncelikler:

Toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin verimli hale getirilmesi, okul yönetimi uygulamalarının güçlendirilmesi, akademik başarının artırılması ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi ana başlıklar gündeme alındı. Öğretmenlerin görüş, talep ve önerileri dikkatle dinlenip kayıt altına alındı.

Öğretmenler aynı zamanda sahada uyguladıkları iyi uygulama örneklerini paylaştı; bu paylaşımlar, benzer uygulamaların diğer okullarda da yaygınlaştırılmasına zemin hazırlayacak nitelikteydi. Önümüzdeki süreçte hayata geçirilebilecek yeni proje fikirleri de masaya yatırıldı.

Değerlendirme ve yol haritası:

Toplantıda söz alan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğretmenlerin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin eğitim süreçlerinin gelişiminde kritik rol üstlendiğini vurguladı. Keleş, katılımcı yaklaşımın karar alma süreçlerinde ortak aklı güçlendireceğini belirtti.

Katılımcıların sunduğu öneriler ve iyi uygulama örnekleri kayıt altına alındı; bu veriler ışığında önceliklendirme yapılarak uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Proje, yerel deneyimlerin paylaşılması ve eğitim kalitesinin sürdürülebilir biçimde artırılması amacıyla devam edecek.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE ORTAK...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE ORTAK AKLI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "FİKİR HARMANI PROJESİ" KAPSAMINDA ÖĞRETMEN BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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