İskenderun pazarında çürük domates savunması: 'domates pahalı olduğu için'

İskenderun zabıta denetiminde çürük domates skandalı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye zabıta ekipleri semt pazarlarında yürüttükleri rutin denetimler sırasında çürük domates sattığı tespit edilen bir pazarcıyı durdurdu. Olay, ekiplerin tezgah düzeni, geçiş alanları ve ürünlerin uygunluğunu kontrol ettiği sırada ortaya çıktı.

zabıtanın denetim ve müdahalesi:

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla pazar alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulandığı bildirildi. Zabıta, hem tüketici haklarını korumak hem de kurallara uyan esnafların haksız rekabete maruz kalmaması için tezgah düzeninin korunmasına da önem veriyor.

esnafın savunması ve belediyenin tavrı:

Denetimler sırasında zabıtanın "bu yenir mi" ve "Bu mal vatandaşa satılır mı" sorularına karşı pazarcı, 'domates pahalı olduğu için' diyerek kendini savundu. Ekipler, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyip eksikliklerin giderilmesi için esnafları bilgilendirirken, kurallara uymayanlara yönelik işlemlerin devam edeceği kaydedildi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ise vatandaşların haklarını koruma konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Olay, semt pazarlarında denetimlerin sürdürüleceğini ve tüketici sağlığı ile pazar düzeninin korunmasının öncelikli olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Çürük domates satan pazarcıdan akıllara durgunluk veren ‘Domates pahalı olduğun için satıyorum’ savunması