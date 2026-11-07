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Osmaniye'de park halindeki kamyon gece çıkan yangında maddi hasar gördü

Adnan Menderes Mahallesi'nde park halindeki 46 N 0226 plakalı kamyon gece çıkan yangında itfaiye tarafından söndürüldü ve maddi hasar gördü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye'de park halindeki kamyon gece çıkan yangında maddi hasar gördü

olay yeri ve yangının gelişimi:

Osmaniye'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde, Küçük Sanayi Sitesi ile Masal Park arasındaki sokakta park halindeki bir kamyon, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokakta bulunan kamyonun plakası 46 N 0226 olarak kayıtlara geçti. Alevleri fark eden çevredekilerin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında ulaşmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kamyonun yakınında başka bir aracın bulunmadığı bildirildi.

müdahale, hasar ve soruşturma:

Yangın söndürüldükten sonra kamyonda maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, araç sürücüsüne ulaşmak ve yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapılacağını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kamu güvenliği açısından bölgedeki olası riskler değerlendiriliyor.

Haberle ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe bilgi güncellenecektir.

Osmaniye&#039;de park halindeki kamyon alev alev yandı

Osmaniye'de park halindeki kamyon alev alev yandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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