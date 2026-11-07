Kartepe zirvesi beyaz örtüyle kış manzarası sundu

Kocaeli'de azalan hava sıcaklıklarıyla birlikte yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Samanlı Dağları üzerindeki bin 640 rakımlı Kartepe zirvesi kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı ve bölge kış görünümüne büründü.

Karla gelen manzara:

Zirvede etkili olan yağış, ağaçların, yollardaki bitki örtüsünün ve çevre alanların karla kaplanmasına neden oldu. Teleferikle zirveye çıkacak ziyaretçiler, yol boyunca karla kaplı ormanların ve Samanlı Dağları'nın geniş manzarasının keyfini çıkarma fırsatı buluyor. Yükseldikçe beyaz örtünün hakim olduğu alanlar teleferik yolculuğunu görsel bir deneyime dönüştürüyor.

Ulaşım ve müdahale çalışmaları:

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri sahada çalışmalar yürütüyor. Ekipler, ana ve tali yolların açık tutulması, tuzlama ve temizleme işlemleriyle güvenli ulaşımı sağlamak üzere görev yapıyor.

Yetkililer, özellikle teleferik güzergâhı ve yüksek rakımlı yollarda mevsim koşullarına uygun tedbirlerin alındığını, vatandaşların ise araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları ve uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kısa süreli ancak etkili olan kar yağışı, Kartepe'yi kış turizmi açısından da erken bir hazırlık atmosferine soktu; bölge sakinleri ve ziyaretçiler beyaz örtünün sunduğu manzarayı izlerken ekiplerin çalışmaları ulaşımın güvenli kalmasına katkı sağlıyor.

Kartepe’nin zirvesi karla beyaza büründü