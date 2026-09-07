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Dinar'da kaçak tütüne darbe: bin paket sigara ve 12 bin 400 makaron bulundu

Dinar'da düzenlenen operasyonda polis bir iş yeri ve araçta bin paket kaçak sigara ile 12 bin 400 makaron ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dinar'da kaçak tütüne darbe: bin paket sigara ve 12 bin 400 makaron bulundu

Dinar'da kaçak tütün operasyonu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir çalışma yaptı. Edinilen bilgilere göre ekipler, bir iş yerine baskın düzenleyip bir araçta arama gerçekleştirdi.

operasyonun ayrıntıları:

Aramalarda bin paket gümrük kaçağı sigara ile 12 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

makaron miktarının işaretleri:

Boş makaron sayısının yüksek olması, ürünlerin yalnızca perakende satışa yönelik olmadığı; paketleme ve dağıtım amaçlı bir faaliyet ihtimalini gösteriyor. Yetkililer, olayla ilgili işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Ele geçirilen materyallerle ilgili tutanak düzenlendiği ve konuya ilişkin yasal sürecin işletileceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA POLİS TARAFINDAN BİR İŞ YERİNE YAPILAN BASKINDA VE BİR ARAÇLA YAPILAN ARAMADA...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN BİR İŞ YERİNE YAPILAN BASKINDA VE BİR ARAÇLA YAPILAN ARAMADA BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 12 BİN 400 ADET BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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