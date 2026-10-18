Dipsiz Göl ve Şelalesi sonbaharda fotoğraf tutkunlarının yeni rotası oldu

Sonbahar görsel şöleni Dipsiz Göl'de

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsiz Göl ve Şelalesi, sonbaharın gelişiyle birlikte çevresindeki ormanlık alanın sarı, kahverengi ve kızıl tonlara bürünmesiyle dikkat çekiyor. Yaprakların kurumaya başlamasıyla oluşan renk geçişleri, bölgeyi doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için cazip bir mekâna dönüştürüyor.

Sonbaharın renkleri:

Göl ve şelalenin birleştiği alanda ağaçların farklı tonları bir araya gelerek görsel bir zenginlik oluşturuyor. Ziyaretçiler, cep telefonu veya fotoğraf makineleriyle bu geçici paleti ölümsüzleştiriyor. Bölgenin yılın her mevsiminde farklı bir yüzü olmakla birlikte, sonbaharda ortaya çıkan kontrastlar özellikle dikkat çekiyor.

Ulaşım ve fiziksel özellikler:

Sivas kent merkezine 82, Doğanşar ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki alanda bulunan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen suyu ile görsel etkisini güçlendiriyor. Çevresindeki ormanla bütünleşen yapı, kısa yürüyüşlerle keşfedilebilen patikalar sunuyor ve günübirlik ziyaretler için uygun bir rota oluşturuyor.

Ziyaretçilerin gözünden:

Ziyaretçiler bölgenin sakin atmosferi ve renk çeşitliliğinden övgüyle söz ediyor. İstanbul'dan gelirken gelen bir ziyaretçi, Yasin Asaf Corut, şunları söyledi: "Dipsiz Göl’ün çevresinde çok güzel bir ortam var. Bu ortamın güzelliğini görebilmek için İstanbul’dan geldim. Çok rahatlatıcı bir yer. Her insanın çıplak gözle buraları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonbaharda buraların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Aslında yazın değil de sonbahar zamanlarında gelinmesi gerekiyor. Etrafta çok güzel farklı renk tonları var. Biz de eşimle birlikte bol bol fotoğraf çekindik. Herkesin Dipsiz Göl’e gelmesini tavsiye ederim"

Dipsiz Göl ve Şelalesi, sonbaharın renklerini görmek, doğayla iç içe vakit geçirmek ve fotoğraf arşivine yeni kareler eklemek isteyenlerin Doğanşar'da uğrayabileceği başlıca noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

DİPSİZ GÖL VE ŞELALESİ ZİYARETÇİLERİNE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.