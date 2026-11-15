Operasyon: İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesiyle yakalanan kişi tutuklandı

Operasyonun detayları

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde takip sonucu operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde ele geçirilen maddeler ve gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yakalanan madde ve miktarı:

Operasyonda, 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Emniyet kayıtlarına göre ele geçirilen bu ham maddeden yaklaşık 2,5 kilo bonzai elde edilebileceği tespit edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili S.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.A., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin yürüttüğü bu tür operasyonlar, bölgede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik süregelen çalışmanın bir parçası olarak kaydedildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN S.A., BUGÜN SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ. ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANAN ŞAHIS UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.