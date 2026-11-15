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Yol kenarına saplanan midibüste yolcular itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Bolu'da Yedigöller Yolu'nda kontrolden çıkan 06 CNT 607 plakalı yolcu midibüsü, yol kenarındaki toprağa çarparak kapıları sıkıştı; yolcular itfaiye tarafından çıkarıldı, yaralanma yok.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yol kenarına saplanan midibüste yolcular itfaiye yardımıyla kurtarıldı

kaza detayları:

Bolu’nun Yedigöller Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan yolcu midibüsü yol kenarındaki toprağa çarparak durdu. Olayda sürücünün hakimiyeti henüz bilinmeyen bir nedenle kaybettiği bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle aracın kapıları toprağa yaslandı ve bu nedenle kapılar açılamadı. Aracın plakası 06 CNT 607 olarak kaydedildi.

mahsur kalan yolcuların kurtarılması:

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkamayan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde midibüsten çıkarıldı.

Kurtarma sırasında yolculara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra durumları kontrol edildi. Yetkililer, kazada şans eseri yaralanan olmadığını bildirdi.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin belirleyici bulguların tespitine yönelik çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bu tür kazalarda araçtan güvenli tahliye, sürücü hakimiyeti ve yol koşullarının değerlendirilmesi ön plana çıkıyor. Yetkililerin tamamlayacağı incelemenin ardından olayla ilgili daha kapsamlı bilgi paylaşılacağı belirtildi.

YEDİGÖLLER YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN MİDİBÜS TOPRAK ALANA ÇARPTI

YEDİGÖLLER YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN MİDİBÜS TOPRAK ALANA ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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