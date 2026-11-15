Ara tatilde liseliler öğrenme macera parkında stres attı

Macera Parkı'nda ara tatil etkinliği:

Sakarya'da ara tatil fırsatını değerlendiren lise öğrencileri, Öğrenme Macera Parkı'nda bir araya geldi. Etkinlikte Akyazı Anadolu Lisesi ile Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul ortamının dışına çıkarak hem eğlendi hem de dayanışma ve takım çalışması deneyimi yaşadı.

aktivite çeşitliliği ve adrenalin:

Gençler zipline gibi adrenalin gerektiren etkinliklerin yanı sıra akıl ve strateji oyunları, masa oyunları ile çeşitli beceri parkurlarında zaman geçirdi. Bu çeşitlilik, öğrencilerin farklı yeteneklerini sınama ve birbirleriyle rekabet ederek dayanışmayı güçlendirme imkânı sundu.

hedef: sosyal bağları güçlendirmek:

Etkinliği düzenleyenler, programın sadece eğlence amaçlı olmadığını; gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmek ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirmek amacı taşıdığını vurguladı. Parktaki etkinlikler, katılımcılara hem bireysel hem de takım hâlindeki performanslarını test edebilecekleri ortam sağladı.

Metin Yılmaz, Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni, etkinlik hakkında şunları söyledi: 'Sınavlarımızın yeni bitmesinin ardından, öğrencilerimle birlikte hem sınav stresimizi atmak hem de hafta sonunu keyifli ve verimli bir şekilde geçirmek için buraya geldik. Öğrencilerim, burada güzel vakit geçirdikleri için oldukça mutlu oldular. Bizlere bu güzel imkanı sunan ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize gönülden teşekkür ediyorum.'

Öğrenciler de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Kevser Demirci, doğa yürüyüşü ve çeşitli aktiviteler sayesinde sınav stresini attıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Elif Polat ise parkur çalışmaları ve oyunlarla hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Program, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamasına katkı sağlarken, okul dışı ortak deneyimlerin gençlerin iletişim ve takım becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair somut bir örnek sundu.

SAKARYA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ, ARA TATİL DÖNEMİNDE STRESLERİNİ YAŞAYARAK ÖĞRENME MACERA PARKI'NDA BİRLİKTE ATTI.