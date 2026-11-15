Türkiye pavilyonları COP31'de Anadolu mirasını sıfır atıkla buluşturuyor

Türkiye pavilyonları COP31'de yoğun ilgi görüyor:

Antalya'da devam eden COP31 kapsamında Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de açılan iki ayrı Türkiye pavilyonu, her gün dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Pavilyonlar, İklim Değişikliğine Uyum ve Dirençli Kökler teması etrafında Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını, sanat ve dijital teknolojiyle birleştiriyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "COP31’de Türkiye’nin hikayesine yakından tanıklık etmek isteyen herkesi pavilyonlarımıza bekliyoruz! Anadolu’nun ilklerinden ilham alan sergilerimizi, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan özgün mimarimizi ve etkinlik alanlarımızı keşfetmek için Mavi ve Yeşil Bölge’de buluşalım" mesajını verdi.

Anadolu'nun bilgeliği iklim eylemine taşınıyor:

İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31'de pavilyonun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, alanda her gün farklı ülkelerden binlerce misafirin ağırlandığını vurguladı. Solak, pavilyon temasının seçiminin arkasında Anadolu'nun tarihsel bilgi birikimi olduğunu şu sözlerle aktardı: "İklim değişikliğiyle mücadelede bugün aradığımız cevapların çoğunun binlerce yıllık Anadolu tarihinde köklerinin yer aldığını gösteriyoruz. Buradaki bilgeliği, bundan sonraki iklim eylemine ve COP31 kapsamındaki çalışmalara aktarmayı hedefliyoruz."

Pavilyon, yalnızca kültürel bir tanıtım alanı olmaktan öte, etkinlik programları, sergi anlatımları ve dijital gösterimleriyle ziyaretçilere çözüm odaklı bir bakış sunuyor. Ziyaretçiler Anadolu'nun tarihsel deneyimleriyle güncel iklim politikaları arasındaki bağlantıyı yerinde görme fırsatı buluyor.

Mimari tasarımda sıfır atık yaklaşımı:

Pavilyonun sürdürülebilir mimari tasarımını üstlenen Mimar Bünyamin Atan, projenin kültürel kimlik ile yapısal kültürü bir arada ifade etmeyi amaçladığını söyledi. Atan, kullanılan malzemelerin önemli bölümünün atıklardan elde edildiğini anlatarak, "Gördüğünüz ana kaideler ve sergi kaidelerinin hepsi hafriyat atığı ve maden atığı topraklardan elde ediliyor. Metaller, hurdadan elde edilmiş metaller, ahşap paneller, kahve posasıyla üretilmiş paneller. Böylelikle olabildiğince sıfır atık yaklaşımını benimsedik, karbon ayak izinin minimum olmasını sağladık. Üretilen sergi elemanları bile yine bölgesinden, topraklarından getirtilerek üretildi." sözlerini paylaştı.

Pavilyon küratörü Hasan Mert Kaya ise giriş bölümünde Anadolu'nun tarihsel ilklerini temsil eden ikonik unsurlara yer verdiklerini, iç mekânda sanat eserleri ve dijital anlatımlarla ziyaretçiye zengin bir deneyim sunduklarını belirtti. Kaya, projenin çıkış noktasını, Anadolu'da ortaya çıkan erken zanaat, su mimarisi ve tarım uygulamalarının üzerine kurduklarını ifade etti.

Ziyaretçilerden övgüler:

Türkiye pavilyonunu gezen yabancı katılımcılar da sergilenen sıfır atık uygulamalarından etkilendiklerini dile getirdi. Alman katılımcı Oliver Rieche yaklaşımı "Son derece estetik. Renklerine bayıldım. Bu yüzden kesinlikle cazibe merkezi. Umarım diğer pavilyonlar da bu anlayışı benimser." sözleriyle tanımladı. Pakistanlı araştırmacı Anam Tariq ise, "Burada yapılan sanat eserleri sıfır atıkla üretilmiş. Çok mutlu oldum. Çünkü tüm bu konferans iklim değişikliği ve çevreyi korumak üzerine. Pavilyonunuz aslında bunu fiilen uygulayan bir yer." diyerek sergilenen uygulamaları takdir etti.

Türkiye pavilyonları, hem kültürel anlatımı hem de uygulamalı sürdürülebilir tasarımıyla COP31 ziyaretçileri arasında öne çıkıyor; yöneticiler ve küratörler, bu deneyimin iklim eylemine somut katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade ediyor.

ANTALYA'DA DEVAM EDEN COP31'DE, MAVİ BÖLGE VE YEŞİL BÖLGE'DE KURULAN İKİ AYRI TÜRKİYE PAVİLYONU, HER GÜN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR