Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yayaya çarptı, park halindeki araçlara vurdu

kaza ayrıntıları:

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkiinde, Silifke istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sürücü U.Ş. (24) idaresindeki 33 BGN 465 plakalı otomobil, kontrolün kaybedilmesiyle kaldırıma çıktı.

Kaldırıma çıkan araç, bir iş yerinde çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın ardından otomobil, park halindeki iki araca ve iş yerindeki mermer bloklara çarparak durdu.

oluş biçimi:

Kaza sırasında çarpılan yayanın, iş yerinde çalıştığı ve çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki görgü ve alınan ilk bilgiler, sürücünün aniden direksiyon hâkimiyetini kaybettiği şeklinde kaydedildi.

yaralının durumu ve soruşturma:

Ağır yaralanan F.Ö. (34), ihbar üzerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgedeki hareketlilik ve araçlardaki hasar dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürüyor; alınan ifadeler ve olay yerindeki incelemeler sonucu kaza nedeni netleştirilecek.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI. ARAÇ PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLE VURDUKTAN SONRA MERMER BLOKLARA ÇARPARAK DURDUĞU ÖĞRENİLDİ.