Trabzonspor ilk yarıda üstünlüğü sağladı, Ozan Tufan farkı getirdi

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede tempo yüksek olurken her iki takım da gol arayışlarını sık sık kaleye gönderilen şutlarla gösterdi. İlk yarıda dikkat çeken unsur, iki kalecinin birden kritik müdahaleler yapması oldu.

ilk yarı dakikaları:

10. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın ceza sahası içine ortasında Olaitan’ın kafa vuruşunu kaleci Onana kontrol ederek köşeye gönderdi. 14. dakikada Fabio Miretti’nin ceza sahası dışından vuruşu yine Onana’da kaldı. 17. dakikada Cerny’nin uzak mesafeden denemesi yerden sekti ve Onana topu iki hamlede aldı.

21. dakikada Aral Şimşir’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi’nin vuruşu kaleci Nübelden döndü; meşin yuvarlağı takip eden Ozan Tufan tamamlayarak Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada Aral Şimşir rakiplerinden sıyrılarak yayı üzerine indi, vuruşu Nübel’de kaldı. 41. dakikada Trossard’ın şutu Onana’dan döndü, Murillo’nun tamamlamak istediği top direkten döndü; Savic sonrasında topu kornerle uzaklaştırdı.

kadrolar, kartlar ve hakemler:

Trabzonspor ilk 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Aral Şimşir, Mohamed Salah, Dju. Teknik direktör: Thomas Reis. Beşiktaş ilk 11: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Fabio Miretti, Trossard, Vlahovic. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Hakem triosu: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar. İlk yarıda çıkan sarı kartlar: Fabio Miretti (Beşiktaş), Fabinho (Trabzonspor). Gol: Ozan Tufan (dk.21) (Trabzonspor).

İlk yarı raporu, iki takımın da hücumda etkili anlar yakaladığını; bununla birlikte Trabzonspor’un savunma ve hücum hattının Ozan Tufan’ın golünü hazırlayan takipleri sayesinde skoru lehine çevirdiğini gösteriyor. İkinci yarıda oyun disiplinleri ve kalecilerin performansı maçın belirleyici unsurları olmaya devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BORDO-MAVİLİLERİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.