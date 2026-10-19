Ertuğruloğlu'ndan İİT ülkelerine çağrı: tükenmiş modelin 50 yıl daha sürmesine tahammül yok

Bağdat'ta İİT toplantısında net mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın kapanış oturumunda Kıbrıs meselesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. 17-18 Ekim tarihlerinde "Diyalog ve Dayanışma" temasıyla gerçekleştirilen toplantıda Ertuğruloğlu, uluslararası topluma yönelik eleştirilerini ve önerilerini paylaştı.

Kıbrıs için alternatif çözüm önerisi:

Ertuğruloğlu, konuşmasında Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımını net ifadelerle özetledi. Uluslararası platformlarda artık aynı formüller üzerinde ısrar etmenin sürdürülemez olduğunu belirterek, "Tükenmiş bir model üzerinde müzakere etmek için bir 50 yıl daha kaybetme lüksümüz bulunmamaktadır" mesajını verdi. Bakan, Kıbrıs adası gerçeğini vurgulayarak "tek ada, iki devlet" ifadesini yeniden dile getirdi ve egemen eşitlik ile eşit uluslararası statü temelinde iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir anlaşma önerisini savundu.

İzolasyonların kaldırılması çağrısı:

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan izolasyonların özellikle gençlerin, sporcuların, sanatçıların ve akademisyenlerin uluslararası hayata katılımını engellediğini vurguladı. İİT üyesi ülkelere yönelik çağrısında, KKTC ile siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için somut ve zamanında adımlar atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca uluslararası toplumun Rum tarafı lehine taraflı bir tutum sergilediğini ifade etti ve bu dengenin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

1974 müdahalesine ilişkin değerlendirme ve Türkiye'ye teşekkür:

Konuşmasında 1963-1974 döneminde Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı baskı ve izolasyonlara dikkat çeken Ertuğruloğlu, 1974 yılında Türkiye’nin müdahalesinin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağladığını ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlediğini savundu. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin desteğine teşekkür ederek, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki KKTC’nin tanınması çağrılarına atıfta bulundu.

Bağdat temasları ve dönüş:

Toplantı süresince Ertuğruloğlu, diğer yabancı heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 18 Ekim akşamı Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ın ikametgahında düzenlenen akşam yemeğine katılan heyet, görüşmelerin ardından KKTC’ye dönmek üzere hazırlandı. Ertuğruloğlu, İİT üyesi devletleri KKTC ile ilişkilerini her alanda güçlendirmeye davet etti.

Toplantı ve temaslar bağlamında yapılan bu çağrı, Kıbrıs müzakerelerinde mevcut çerçevenin yeniden sorgulanması ve alternatif yolların değerlendirilmesi yönündeki tartışmaları yine gündeme taşıdı. Ertuğruloğlu’nun mesajı, özellikle izolasyonların kaldırılması ve iki devlet gerçeğinin uluslararası alanda daha fazla dikkate alınması taleplerini ön plana çıkardı.

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