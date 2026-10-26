Direksiyon kilidi trafikte tehlike yarattı: Aziziye'de park halindeki araçlara çarpma anı

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana gelen kazanın anbean kaydedilen görüntüleri, sürücünün direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durdu.

Görüntülerde aracın ani yön değişimi ve sonrasında gerçekleşen çarpışma net biçimde izlenebiliyor. Kısa süre içinde çevredeki esnaf ve vatandaşların yaşadığı paniğin de kameraya yansıdığı görülüyor.

Kaza anı ve çevredeki tepkiler:

Kaza sırasında sokakta bulunanlar çarpma anında araçtan yükselen sesler ve çarpmanın verdiği sarsıntı ile şaşkınlık yaşadı. Görüntüler, olayın beklenmedik şekilde gerçekleştiğini ve çevrede kısa süreli panik oluştuğunu ortaya koyuyor.

Hasar ve yaralanma:

Kazada sürücünün aracının direksiyonu kilitlendiği, otomobilin park halindeki iki araca çarptığı ve çarpmanın sonucu olarak araçlarda ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayda 1 kişi yaralandı, durumuna dair detaylar yetkililerce aktarılacağı belirtildi.

Görüntüler hem kaza anının net bir kaydını sunuyor hem de şehir içi trafikte yaşanabilecek mekanik arızaların oluşturduğu riske işaret ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmelerin devam ettiği kaydedildi.

AZİZİYE İLÇESİNDE DİREKSİYONU KİLİTLENEN ARACIN NEDEN OLDUĞU KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.