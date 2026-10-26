Tehlikeli motosiklet manevraları sultangazi'de cep telefonu kamerasına yansıdı

Olayın gelişimi:

İstanbul Sultangazi’de sabah saatlerinde, Sultangazi-Arnavutköy istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafik yoğunluğunun olduğu sırada bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, 34 PRZ 938 plakalı motosiklet trafikte araçların arasında zikzak çizerek ilerledi ve hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.

Görüntü ve kayıt:

O anlar, yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin ani şerit değişimleri ve araçlar arasında dar aralıklardan geçişleri yer alıyor; kayıt, olayın görsel bir belgesi niteliğinde.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Böyle manevralar, yoğun trafikte çarpışma riskini artırır, zincirleme kazalara yol açma ihtimalini güçlendirir ve trafikte akışı olumsuz etkiler. Sürücü davranışları, özellikle sabah yoğunluğunda trafikte araçlara ve yayalara karşı daha dikkatli olmayı gerektirir. Görüntüler, benzer tehlikeli sürüşlere karşı farkındalık oluşturması açısından değerlendirilebilir.

Olayla ilgili resmi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair bilgiye kaynak metinde yer verilmedi.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada