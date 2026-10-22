Dirençli meme kanserinde CDK7 hedefiyle yeni tedavi kapısı aralanıyor

Yeni bir kombinasyon, dirençli tümörlerde tedavi seçeneklerini genişletiyor

Meme kanserinde zamanla gelişen ilaç direnci, hastaların tedaviye yanıt süresini kısıtlayan temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Son dönemde Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, daha önce CDK4/6 inhibitörü kullanmış ve direnç geliştirmiş ileri evre hastalarda samuraciclib ile fulvestrant kombinasyonunun klinik fayda sağladığına dair erken aşama veriler sunuldu. Medicana Sağlık Grubu Medikal Onkoloji Bölümü'nden ve Medicana International İzmir Hastanesi'nden Doç. Dr. Gülcan Bulut, çalışmanın tümör biyolojisi ve kişiselleştirilmiş tedavi perspektifinden taşıdığı önemi vurguladı.

CDK7 inhibitörü çalışmasının bulguları:

Yayımlanan "A Randomized Controlled Trial of CDK7 Inhibitor Samuraciclib Plus Fulvestrant" başlıklı araştırmada, ileri evre ve önceki CDK4/6 tedavisine direnç geliştirmiş hastalar değerlendirildi. Çalışmada 59 hasta incelendi ve samuraciclib artı fulvestrant kollarında anlamlı klinik yarar oranlarına ulaşıldığı bildirildi. Doç. Dr. Gülcan Bulut, bu tür sonuçların umut verici olduğunu ancak erken aşama verilerinin tüm hasta gruplarına doğrudan genellenemeyeceğini; daha geniş, onaylayıcı çalışmaların gerekliliğini ifade etti.

Direnç mekanizmaları ve yeni moleküler hedefler:

Doç. Dr. Bulut'a göre kanser hücreleri homojen değil; aynı tümör içinde farklı özellikte hücre popülasyonları bulunabiliyor. Tedavi duyarlı hücreleri baskılarken dirençli hücrelerin seçilmesi, zamanla yeni genetik değişikliklerin birikmesi veya tümörün büyüme sinyallerini alternatif yollarla sürdürmesi direncin temelini oluşturuyor. Bu nedenle araştırmacılar hormon sinyali, hücre döngüsü ve DNA onarım mekanizmaları gibi farklı yolları hedefleyen kombinasyonlar geliştiriyor. Yeni nesil CDK7 inhibitörleri, hücre döngüsünün farklı bir basamağını hedefleyerek bu stratejiler içinde dikkat çekiyor.

Tedavi seçimi için biyo-belirteçlerin önemi:

Kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımı, her hastaya aynı standart şemayı uygulamak yerine tümörün genetik ve moleküler özelliklerine uygun tedavi haritası çıkarılmasını öne çıkarıyor. Doç. Dr. Bulut, kandan yapılan sıvı biyopsi ve doku analizleriyle tespit edilen biyo-belirteçlerin karar verici olduğunu belirtti. Eğer testlerde ESR1 mutasyonu saptanırsa buna yönelik akıllı ilaçlar; PIK3CA, AKT1 veya PTEN gibi değişiklikler tespit edilirse bunlara yönelik onaylı hedefe yönelik kombinasyonlar değerlendirilebiliyor. Ancak she emphasized that not every detected alteration yet has proven therapeutic implications and that test sonuçları hastanın genel durumu ve önceki tedavi öyküsüyle birlikte değerlendirilmelidir.

İleriye dönük gereksinimler ve hasta odaklı karar süreci:

Doç. Dr. Gülcan Bulut, onkolojide dirençle mücadelede ilaç kombinasyonlarının, yeni hormon tedavilerinin, akıllı ilaçların ve antikor-ilaç konjugatlarının araştırılmaya devam edeceğini söyledi. Önemli hedeflerden birinin, hangi hastanın hangi tedaviden yarar göreceğini daha iyi belirleyen biyo-belirteçleri geliştirmek olduğunu vurguladı. Bu sayede etkisiz tedaviler erken dönemde tespit edilip hasta için daha uygun alternatiflere geçilebilecek. Ancak mevcut kılavuzlar, hastalığın yaygınlığı ve hastanın tercihleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak, tek bir faz çalışmasının sonuçlarının hemen standartları değiştirmeyeceği hatırlatıldı.

Sonuç olarak, samuraciclib artı fulvestrant kombinasyonunu içeren erken aşama veriler dirençli ileri evre meme kanserinde yeni bir umut sunuyor; fakat bu yaklaşımın geniş hasta popülasyonlarında güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için daha fazla ve daha büyük klinik çalışma gerekiyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. GÜLCAN BULUT