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Niğde'de kamu spor oyunları'nda voleybol şampiyonu Niva oldu

Niğde'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları erkekler voleybolunda Niğde Valiliği (Niva) şampiyon oldu; Niğde Valiliği (G) ikinci, Riders of Rohan üçüncü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Niğde'de kamu spor oyunları'nda voleybol şampiyonu Niva oldu

Niğde'de voleybol finali tamamlandı

Niğde'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamındaki erkekler voleybol müsabakaları sona erdi. Niğde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmalar, turnuvaya katılan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin yoğun katılımı ve çekişmeli oyunlara sahne oldu.

turnuva ve maçların seyrine genel bakış:

Tüm maçlarda eşit mücadele ve yüksek tempo dikkat çekti. Grup aşamalarını başarıyla geçen ekipler, yarı final ve finalde birbirine yakın skorlarla mücadele etti. Organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla turnuva planlandığı şekilde tamamlandı.

ödül töreni ve temsil hakkı:

Çekişmeli müsabakaların ardından birinciliği Niğde Valiliği (Niva) takımı elde etti. İkinci sırayı Niğde Valiliği (G) alırken, üçüncülüğe Riders of Rohan takımı yerleşti. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları verildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapılan açıklamada dereceye giren takımlar tebrik edilerek, organizasyona katılan tüm ekiplere teşekkür edildi. Dereceye giren takımlar, ilimizi grup müsabakalarında temsil edecek; gruplarda başarılı olan ekipler ise Türkiye şampiyonası için hak kazanacaklar.

NİĞDE’DE KAMU SPOR OYUNLARI’NDA VOLEYBOL ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

NİĞDE’DE KAMU SPOR OYUNLARI’NDA VOLEYBOL ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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