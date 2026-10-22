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Kampüste hareket zamanı: NÖHÜ'de Spor Dostu Kampüs ile 14 branşta etkinlikler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 19 Ekim 2026'da başlayan 'Spor Dostu Kampüs' programıyla 14 branşta öğrenci ve personele spor etkinlikleri sunuyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kampüste hareket zamanı: NÖHÜ'de Spor Dostu Kampüs ile 14 branşta etkinlikler

Üniversitede toplu spor etkinlikleri başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Spor Dostu Kampüs uygulaması kapsamında öğrenciler ve üniversite personelini sporla buluşturmak amacıyla kapsamlı bir program başlattı. Uygulama, NÖHÜ Spor Koordinatörlüğü tarafından NÖHÜ Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirildi ve 19 Ekim 2026 tarihinde resmen başladı.

Programda bisiklet, kort tenisi, badminton, squash, sağlıklı yaşam yürüyüşü, tekerlekli paten, masa tenisi, basketbol, boks, temel hareket eğitimi, kick boks, step aerobik, pilates ve dart olmak üzere 14 farklı branşta eğitim ve etkinlikler planlandı.

Program takvimi ve uygulama saatleri:

Etkinlikler üniversitenin Merkez Kampüs alanı, spor salonu, tenis kortları, basketbol sahası ve yürüyüş parkurunda düzenleniyor. Hafta içi ve hafta sonu belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilecek faaliyetlerin dağılımı ise şu şekilde:

Pazartesi ve Çarşamba: bisiklet, tenis ve badminton eğitimleri.
Salı ve Perşembe: squash, sağlıklı yaşam yürüyüşü ve tekerlekli paten eğitimleri; masa tenisi eğitimleri ise Salı ve Çarşamba günleri de düzenleniyor.
Cuma ve Cumartesi: boks eğitimleri yapılacak; ayrıca Cumartesi günleri temel hareket eğitimi, kick boks, step aerobik, pilates ve dart etkinlikleri yer alacak.

Program kapsamında ayrıca 21-22 Ekim tarihlerinde 3x3 basketbol etkinliği gerçekleştirilecek.

Amaç ve beklenen etkiler:

Üniversite yetkilileri, düzenlenen etkinliklerle kampüs yaşamında fiziksel aktivitenin artırılmasını, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesini ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtiyor. Katılımcılara yönelik farklı branşlardaki düzenli eğitimler, hem bireysel spor alışkanlıklarını güçlendirmeye hem de kampüs içinde sosyal etkileşimi artırmaya yönelik planlandı.

Hafta içi ve hafta sonu yapılan programla, öğrenci ve personele esnek katılım imkânı sunularak geniş kitlelerin spor faaliyetlerine dahil edilmesi amaçlanıyor.

SPOR DOSTU KAMPÜSTE ETKİNLİKLER BAŞLADI

SPOR DOSTU KAMPÜSTE ETKİNLİKLER BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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