Dışişleri bakanı Hakan Fidan, İİT'de İsrail'i bölge güvenliğinin başlıca tehdidi ilan etti

İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Fidan'ın vurguları

Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel güvenlik değerlendirmelerini üye ülkelere iletti. Fidan, konuşmasında özellikle İsrail'in eylemlerinin bölge için oluşturduğu riske dikkat çekti ve üyelere ortak hareket çağrısında bulundu.

Fidan, İsrail'in yayılmacı politikaları ve saldırılarını Orta Doğu'daki en büyük güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi ve bu politikalara karşı 'ortak irade' gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Kudüs ve iki devletli çözüm:

Konuşmasında Kudüs'ün statüsünün korunmasının altını çizen Fidan, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkelere karşı kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Fidan, adil ve kalıcı barışın sağlanmasının yolunu 'iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması' olarak gösterdi ve Gazze'deki insani durumun acil biçimde ele alınmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yönelik insani yardımların kesintisiz ve eksiksiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Fidan, bu konunun İİT gündeminin ön sıralarında yer alması gerektiğini ifade etti.

Suriye, Lübnan ve deniz yollarında güvenlik:

Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtirken ülkenin ekonomik canlanması için gerekli adımların atılmasını istedi. Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesinin önemine değinen Fidan, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölgesel deniz ulaşımı ve güvenliğe ilişkin olarak Fidan, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğinin korunmasının elzem olduğunu belirtti. Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınayan Fidan, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verdi.

Konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Konsey Başkanlığı görevini Irak'a devretti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İsrail’in yayılmacı politikaları ve saldırıları Orta Doğu’daki en büyük güvenlik tehdidini oluşturuyor. Bu politikalara karşı ortak irade ortaya koymalı ve uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde hareket etmeliyiz" dedi.