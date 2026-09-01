Dışlandığını iddia eden 60 yaşındaki kişi çay ocağının camını kırdı

Olayın detayları:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde bulunan bir çay ocağının önünde gece geç saatlerde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içinde işletmeci tarafından dışlandığını düşündüğünü söyleyen S.G. (60), alkol aldıktan sonra işyerinin önüne geldi.

Olay sırasında şüphelinin elinde sert bir cisim olduğu ve bununla işletmenin ön camını kırdığı belirtildi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine duyuldu ve yetkililer bilgilendirildi.

Ekiplerin müdahalesi:

Bölgeye sevk edilen bekçi ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin soruları üzerine S.G., çay ocağında çalışan kişinin kendisini dışladığını ve bu nedenle olaya tepki gösterdiğini ifade etti. Zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu gözlenen şüpheli sakinleştirilmeye çalışıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan şüpheli, daha sonra işlemleri için yetkililere teslim edilmek üzere karakola götürüldü. İşletmede meydana gelen cam kırılmasının boyutu ve olası zararların tespitiyle ilgili inceleme sürüyor.

İşletme ve çevredeki değerlendirme:

Olayla ilgili olarak çay ocağı çalışanları ve çevredeki esnafın ifadeleri alınıyor. Yetkililer, benzer olayların tekrarının önlenmesi için hem mağdur hem de şüpheli yönünden gerekli prosedürlerin işletileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR’DE GÜN İÇİNDE DIŞLANDIĞINI HİSSETTİĞİ ÇAY OCAĞININ ÖNÜNE ALKOL ALIP GECE VAKTİ GELEN ŞAHIS, İŞLETMENİN CAMINI KIRDI.