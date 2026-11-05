Nazilli'nin il olma hedefi için muhtarlarla ortak hareket kararı

mahallelerin ortak sesi olarak il olma hedefi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçenin uzun soluklu gündem maddelerinden biri olan Nazilli’nin il olma talebini güçlendirmek amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, talebin sadece belediye kaynaklı bir girişim olmadığının, ilçenin tamamını ilgilendiren ortak bir beklenti olduğunun altı çizildi.

tarihsel arka plan ve bugünkü beklenti:

Katılımcılar, Nazilli’nin 1937 yılından bu yana süregelen il olma talebinin güncel gerekçelerini ve toplumsal eğilimini değerlendirdi. Muhtarlar, mahallelerin ihtiyaçlarını, ulaşım ve hizmet altyapısını, tarım ve ticaret potansiyelini gündeme taşıdı. Toplantıda ayrıca ilçenin bölgesel merkez olma iddiasının il statüsüyle nasıl pekişeceği konuşuldu.

ortak strateji ve katılımcı yaklaşım:

Başkan Tetik, il olma hedefinin belediye, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve kent dinamikleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı. Muhtarların görüş ve önerileri dinlenirken, bu önerilerin pratik adımlara dönüştürülmesi ve kamuoyuna daha güçlü bir şekilde yansıtılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında mahalle bazlı ihtiyaç analizleri, ilçenin ekonomik yapısı, çevre ilçelerle ilişkiler ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi yer aldı. Katılımcılar, ortak iletişim stratejileri ve saha çalışmalarıyla talebin daha görünür hale getirilmesi üzerinde durdu.

Görüşmelerin sonunda; muhtarlarla oluşturulacak koordinasyon kanalları, düzenli değerlendirme toplantıları ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmaları planlandı. Başkan Tetik, bu sürecin şeffaf ve kapsayıcı olacağını belirterek, ortak iradenin örnek bir model oluşturabileceğini söyledi.

Nazilli’de yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde hangi başlıklar altında yoğunlaşacağı, muhtarlarla şekillenen yol haritası doğrultusunda belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, NAZİLLİ’NİN İL OLMA TALEBİNİ DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÜNDEME TAŞIMAK VE İLÇENİN TÜM MAHALLELERİNİN ORTAK İRADESİNİ ORTAYA KOYMAK AMACIYLA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA, NAZİLLİ’NİN İL OLMASI YÖNÜNDEKİ BEKLENTİ, KENTİN POTANSİYELİ VE BU HEDEF DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.