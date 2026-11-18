Yaz sezonu çalışmaları tamamlandı:

Muş İl Özel İdaresi 2026 yılının yaz sezonunda yürüttüğü yol, altyapı ve tarımsal hizmet çalışmalarını tamamladı ve sahada görev yapan personele yönelik bir teşekkür yemeği düzenledi. Programa Vali Avni Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum personeli katıldı.

Vali ve idare değerlendirmesi:

Programda konuşan Vali Avni Çakır, hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Çakır, il sınırları içindeki en uzak köy ve mezralara kadar hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmaların kapsamı ve bütçe:

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür tarafından paylaşılan verilere göre, yıl içinde 112 kilometre bitümlü sıcak karışım, 75 kilometre birinci kat ve 108 kilometre ikinci kat satıh kaplama yol çalışması tamamlandı. KÖYDES, İl Özel İdaresi ve güvenlik yolları bütçelerinden toplam 580 milyon lira tutarında yol ve altyapı yatırımı gerçekleştirildi; tarımsal hizmetlere ise yaklaşık 120 milyon lira kaynak ayrıldı. Ayrıca farklı bakanlık ve kurumlardan sağlanan 367 milyon lira ek ödeneğin Muş’a kazandırıldığı aktarıldı.

Program, yaz sezonunda sahada görev yapan personele teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN 2026 YILI YAZ SEZONUNDA YÜRÜTÜLEN YOL, ALTYAPI VE TARIMSAL HİZMET ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE SAHADA GÖREV YAPAN PERSONELE TEŞEKKÜR YEMEĞİ VERİLDİ.