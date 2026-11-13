Başkan Yetişkin'in yol hamlesi çiftçilerin tarımsal ulaşımını kolaylaştırdı

Efeler'de yol yenilemeleri Gölhisar'da ulaşıma nefes aldırdı:

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol yenileme programı kapsamında Gölhisar Mahallesi'nde belirlenen noktalarda çalışma yürüttü. Ulaşımdaki sıkıntıyı gidermek amacıyla yürütülen çalışmalarda 4 farklı noktada sathi asfalt kaplama uygulandı. Müdürlük ekiplerinin aralıksız sürdüğü çalışmalar, özellikle tarım sezonunda mahalle sakinleri ve üreticiler için öncelikli sorun olan tarlalara erişimi doğrudan iyileştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen sathi asfalt çalışması, mahalle içi bağlantı yolları ile Efeler merkezine çıkan güzergâhları kapsayacak şekilde planlandı. Mevsim koşullarında çamur ve bozuk yol nedeniyle güçlük yaşayan araç trafiği ve tarım işçileri için güvenli sürüş şartları oluşturuldu. Yapılan müdahalenin amacı, kısa vadede ulaşımdaki aksaklıkları gidermek ve uzun vadede bakım programlarıyla yolların dayanıklılığını artırmaktır.

mahallelinin tepkisi ve etkisi:

Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz, gerçekleştirenlere teşekkür ederek çalışmanın önemini vurguladı. Muhtar Karagöz, belediye başkanı ve ekiplerin talebe hızlı yanıt verdiğini belirterek şunları söyledi: 'Efeler Belediye Başkanımız Sayın Anıl Yetişkine çok teşekkür ederiz. Mahallemizde asfalt çalışması yapıldı. Mevsim şartları nedeniyle tarlalarımıza ulaşamıyorduk, her yer çamur içindeydi. Başkanımızdan talebimiz oldu ve sağ olsun ivedilikle yollarımızın yapımını başlattı.' Bu ifadeler, projenin yerel düzeydeki kabulünü ve acil ihtiyaçlara cevap verme yönünü ortaya koyuyor.

Çalışmalar sayesinde hem çiftçilerin tarlalarına daha güvenli ve konforlu ulaşması sağlandı hem de mahalle sakinlerinin ilçe merkezine erişimi kolaylaştı. Efeler Belediyesi yetkilileri, yol yapım ve bakım işlerinin planlanan program dahilinde devam edeceğini, benzer uygulamaların ilçenin diğer bölgelerinde de sürdürüleceğini bildirdi. Belediye ekipleri, altyapı iyileştirmelerinin tarımsal üretim ve günlük yaşam üzerinde doğrudan olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yürütülen bu tür çalışmalar, kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğinin artırılması ve tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.

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