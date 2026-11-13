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Kütüphane molasında rektörlükten simit sürprizi

Sinop Üniversitesi yöneticileri sınav haftasında kütüphaneyi ziyaret edip öğrencilere simit ikram ederek moral verdi, taleplerini ve önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütüphane molasında rektörlükten simit sürprizi

Sinop Üniversitesi yönetimi kütüphanede öğrencilerle buluştu

Sinop Üniversitesi yönetimi, sınav dönemi boyunca ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek onlara simit ikramında bulundu. Ziyaret, yoğun sınav temposunda öğrencilere kısa ve samimi bir mola sağladı.

Ziyaretin akışı:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Genel Sekreter Şenol Metin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hüseyin Konukçu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Bülent Baylam kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi. Yönetim ekibi öğrencilerle kısa süre sohbet edip simit ikram ederek karşılıklı iletişim fırsatı yarattı.

öğrencilerle sohbet ve geri bildirim:

Ziyaret sırasında yöneticiler, gençlerin talep ve önerilerini dinledi; öğrenciler gündemlerindeki ihtiyaçları ve sınav sürecine ilişkin beklentilerini paylaşma imkanı buldu. Bu tür yüz yüze görüşmeler, yöneticiler ile öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirme amacı taşıdı.

Moral ve kısa mola etkisi:

Öğrenciler, sunulan ikram ve yapılan görüşmelerin moral ve motivasyon sağladığını belirterek üniversite yönetimine teşekkür etti. Kütüphanede yapılan bu tür nazik girişimlerin sınav stresini hafifletmeye ve öğrencilerin çalışma verimliliğini desteklemeye katkı sunduğu vurgulandı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİ, SINAV DÖNEMİNDE KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDEREK...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİ, SINAV DÖNEMİNDE KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDEREK SİMİT İKRAMINDA BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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