Anaokulu velilerine yönelik aile içi iletişim eğitimi üçüncü oturumla derinleşti

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında anaokulu velilerine yönelik eğitim sürecinin üçüncü oturumu tamamlandı. Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılandırılmış bir içerikle uygulanıyor.

Eğitimde işlenen konular:

İŞGEM bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü oturumda Aile İçi İletişim modülü işlendi. Katılımcılara sağlıklı iletişimin gereksinimleri, iletişim engelleri, etkin dinleme ve kendini doğru ifade etme becerileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim, velilerin günlük aile yaşamında uygulayabileceği iletişim yaklaşımlarına odaklandı.

Katılım ve programın sürdürülebilirliği:

Eğitimin etkileşimli yapısı, katılımcıların aktif rol aldığı bir süreç olarak öne çıktı. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, aile içi iletişimi güçlendirmeye ve sağlıklı aile ilişkilerini desteklemeye yönelik bu çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Velilere sağlanan bilgi ve becerilerin çocukların gelişimine olumlu yansıması hedefleniyor.

Modüler Aile Eğitim Programı, yerel düzeyde aile eğitimlerini yapılandırılmış içeriklerle sürdürmeyi amaçlayan bir uygulama olarak Sinop'ta anaokulu velilerine yönelik katılımcı odaklı oturumlarla ilerliyor.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI" KAPSAMINDA ANAOKULU VELİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM SÜRECİNİN ÜÇÜNCÜ OTURUMU TAMAMLANDI.