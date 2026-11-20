Diyabet kampı Kastamonu'da iki gün sürdü

Kastamonu'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen kampta, Tip-1 diyabetli çocuklar, gençler ve aileleri bir araya geldi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği öncülüğünde gerçekleştirilen program, Milli Takımlar Kamp Merkezi ve Yolkonak Gençlik Kamp Merkezi'nde iki gün boyunca sürdü.

organizasyon ve katılımcılar:

Kampa, sağlık çalışanları ile Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 170 kişi katıldı. Etkinlikler, katılımcıların hem sosyal bağlarını güçlendirmesine hem de diyabet yönetimi konusunda deneyim paylaşmasına olanak sağladı.

etkinlikler ve kamp atmosferi:

Kamp süresince açık hava oyunları, okçuluk etkinliği, mutfak atölyesi, kurabiye ve pasta süsleme çalışmaları ile resim ve boyama faaliyetleri düzenlendi. Katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi, kamp ateşi etrafında toplanarak müzik ve eğlence eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Etkinlikler, çocuklar ve aileleri için hem eğlenceli hem dayanışma odaklı anlar sundu.

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA KASTAMONU'DA TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE AİLELERİNE YÖNELİK KAMP ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.