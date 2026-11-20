olayın ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün Bağcılar'da bir hastanenin acil servisinde meydana gelen olayda, acil servise getirilen M.Ş.T. (49) burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

yaralılara ilişkin bilgiler:

Ölüm haberinin ardından, hastanın yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Olay sırasında acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) ile güvenlik görevlisi K.A. (37) kesici aletle yaralandı.

Aynı arbede sırasında güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) darp edilerek yaralandı; yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

gözaltılar ve adli işlem:

Polis ekipleri, olayda kullanıldığı belirtilen kesici aletle birlikte kısa sürede dört şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.S.Ö., Â.T., A.T. ve R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç yetkili makamlar tarafından yürütülüyor.

Bağcılar’da hastanenin acil servisinde 4 görevli yaralandı, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi