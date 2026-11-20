Edremit'te yeni devlet hastanesine ulaşım çözümleri değerlendirildi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile yerel idare ve ilgili kurum temsilcileri, yapımı devam eden 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi'nin ana giriş ve ulaşım bağlantılarına ilişkin bir araya geldi. Toplantı sonrası heyet, hastane şantiye alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, ilgili kurum temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı. Toplantıda, yeni devlet hastanesinin ana giriş yolu bağlantısına ilişkin yürütülecek çalışmaların planlanması ve kurumlar arası sorumluluk paylaşımı ele alındı.

Şantiye incelemesi ve hedeflenen sonuçlar:

Toplantının ardından başkan Ertaş ve beraberindeki heyet, inşaat sahasında inceleme yaparak mevcut ilerlemeyi değerlendirdi. Ertaş, Edremit'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda tüm kurumlarla koordinasyon içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı ve hastanenin tamamlanmasının bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliğini ve kapasitesini artıracağını belirtti. Yeni hastanenin hizmete girmesiyle Edremit ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlenmesi hedefleniyor.

BALIKESİR'İN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, YAPIMI DEVAM EDEN 300 YATAKLI EDREMİT DEVLET HASTANESİ’NİN ANA GİRİŞ YOLU BAĞLANTILARIYLA İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA KATILARAK, HASTANE ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.