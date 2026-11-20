Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden çocuk hakları gününde kapsamlı buluşma

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında tip 1 diyabet tanısı bulunan çocuklar ve ailelerini bir araya getirerek hem tıbbi hem de sosyal destek amaçlı bir program gerçekleştirdi. Etkinlik, bilinçlendirme ve ailelerin günlük yaşamda uygulayabileceği pratik yaklaşımları paylaşmayı hedefledi.

eğitim ve tıbbi bilgilendirme:

Programda Doç. Dr. Murat Doğan önderliğinde Tip 1 diyabetin tanısı, tedavi süreçleri, kan şekeri takibi ve erken tanının önemi gibi konular detaylı şekilde aktarıldı. Doğan, düzenli hekim kontrolü ve tedaviye uyumun çocukların gelişim dönemlerindeki rolünü vurguladı. Eğitim karşılıklı soru-cevap formatında ilerleyerek ailelerin merak ettiği klinik ve günlük takip sorularına doğrudan yanıt bulunmasını sağladı.

beslenme ve günlük yaşam:

Etkinlikte Diyetisyen Zişan Sobacı çocukların yaş ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen beslenme planlarının önemine dikkat çekti. Sobacı, öğün planlaması, doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve ailelerin beslenme sürecinde dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı. Ailelere, beslenme planlarının uzman önerileri doğrultusunda sürdürülebilir olması gerektiği hatırlatıldı.

çocuk etkinlikleri ve farkındalık panosu:

Bilgilendirmenin yanı sıra çocuklar için hazırlanan etkinliklerle gün neşeli bir atmosferde tamamlandı. Katılımcılara boyama kitapları, çantalar ve kalemler gibi hediyeler verildi. Günün en anlamlı anlarından biri, hastanenin kalp figürlü kurumsal simgesiyle hazırlanan farkındalık panosu oldu; çocuklar, tip 1 diyabetin simgesi olan mavi boya ile el izlerini panoya bırakarak etkinliğe kişisel izlerini attı.

sağlıklı gelecek için toplumda farkındalık vurgusu

Medical Point Gaziantep Hastanesi, bu tür eğitim ve bilgilendirme programlarıyla kronik hastalıklarla yaşayan çocukların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle düzenlenen buluşma, sadece tıbbi takibin değil; sosyal destek, doğru beslenme ve aile bilincinin de önemini yeniden ortaya koydu.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA TİP 1 DİYABET TANISI BULUNAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİ BİR ARAYA GETİREREK HEM SAĞLIK ALANINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEM DE HASTALIK SÜRECİNDE ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE DESTEK OLMAYI AMAÇLAYAN ÖZEL BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.