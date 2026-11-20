ziyaret ve hediye:

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir araya geldi. Toplantının gündeminde Aralık ayında Antalya’da düzenlenecek olan 4. Uluslararası GETAT Kongresi ile 18. Avrupa İntegratif Tıp Kongresi vardı ve iki isim bu organizasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

atölye üretimi ve takdim:

Görüşme sırasında, İstanbul Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü atölyelerinde el emeğiyle hazırlanan özel tasarım bir çanta Emine Erdoğan’a sunuldu. Çanta, ziyarette kendisine emanet edilen bir çalışma olarak, Kemal Memişoğlu tarafından bizzat takdim edildi.

kongre gündemi ve vurgular:

Taraflar, Aralık’taki iki kongrenin içerik ve organizasyon hazırlıklarını ele aldı; görüşmelerde kongrelerin sağlık alanında entegrasyon ve geleneksel uygulamaların paylaşımı açısından önemi ön plana çıktı. Takdim edilen hediye, atölye üretiminin görünürlüğünü artırması bakımından toplantıya somut bir unsur kattı.

Bu tür hediyeleşmeler, Sağlıklı Yaşam Köyü gibi yerel atölyelerin emeğini ve üretimini öne çıkarırken, planlanan kongrelerin toplumsal ilgisini de destekleyen bir görsel ve sembolik anlam taşıdı.

İSTANBUL SANCAKTEPE SAĞLIKLI YAŞAM KÖYÜ’NDEKİ ATÖLYELERDE EL EMEĞİYLE HAZIRLANAN ÖZEL TASARIM ÇANTA, SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN’A TAKDİM EDİLDİ.