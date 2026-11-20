Denizli’den küçük yaşta manevi yolculuk

Denizli İl Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen özel servisli umre programları kapsamında, aralarında 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin de bulunduğu toplam 154 kişilik kafile, kutsal topraklara uğurlandı. Kafile, 7 ve 15 günlük program alternatifleriyle umre ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

çocukların yolculuğu ve ilgi odağı:

Grupta yer alan minik öğrenciler, aileleri ve öğreticileri eşliğinde yaptığı seyahatle dikkat çekti. Program süresince çocukların manevi deneyim kazanması ve gözlem yoluyla dinî bilgilerini pekiştirmesi hedeflendi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan çocuklarla yakından ilgilenerek kendilerini tebrik etti ve çeşitli hediyeler verdi.

müftünün değerlendirmesi:

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, umre ibadetinin manevi boyutuna vurgu yaptı ve katılımcıların kutsal mekanlarda huzur içinde ibadet edebilmeleri için hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Pamuklu, umreyi şöyle tanımladı: "Umre, Müslümanların ihrama girerek Kâbe'yi tavaf etmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapması ve saçlarını tıraş ettirerek ya da kısaltarak ihramdan çıkmasıyla tamamlanan bir ibadettir."

Müftü Pamuklu ayrıca umrenin sadece mekân ziyareti olmadığını, tövbe, dua, sabır, paylaşma ve manevi arınma duygularının yoğun biçimde yaşandığı bir uygulama olduğunu ifade etti. Özellikle çocukların aileleri ve öğreticileri eşliğinde bu atmosferi deneyimlemesinin, dinî eğitime katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Uğurlama töreni ve yapılan ikramlar, minik umreciler için unutulmaz anlar oluşturdu. Kafilein kutsal topraklardaki programları boyunca hem ibadet hem de rehberlik hizmetleriyle desteklenmesi planlandı.

DENİZLİ’DEN 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİCİLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 154 KİŞİLİK KAFİLE, 7 VE 15 GÜNLÜK ÖZEL SERVİSLİ UMRE PROGRAMLARI KAPSAMINDA KUTSAL TOPRAKLARA GİTTİ. HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN DEMİRHAN, MİNİK UMRECİLERİ TEBRİK EDEREK HEDİYELER VERDİ. DENİZLİ İL MÜFTÜSÜ ABDULLAH PAMUKLU, UMRE İBADETİNİN MANEVİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.