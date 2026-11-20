Havran ilçesinde ZİHA yatırımı resmen başladı

Havran Ziraat Odası tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek programı kapsamında kabul edilen Zirai Drone (ZİHA) Projesi için hibe sözleşmesi imzalandı. Projenin toplam bütçesi 21,5 milyon lira olarak açıklandı ve yatırımın tarımsal üretimde modern teknolojilerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Projenin kapsamı ve amaçları:

Projeyle temin edilecek insansız hava araçları aracılığıyla üreticilere eş zamanlı ilaçlama ve gübreleme hizmeti verilecek. Bu uygulama ile hem iş gücü maliyetlerinin azaltılması hem de tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Yetkililer, ZİHA'ların hassas uygulama sayesinde zirai girdilerin daha etkin kullanılmasına, ilaçlama zamanlamasının iyileştirilmesine ve alan bazlı müdahalelerin kolaylaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Protokol ve beklentiler:

Düzenlenen protokol törenine Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Havran Ziraat Odası Başkanı Adem Yakut ile kurum temsilcileri ve teknik personel katıldı. Katılımcılar yatırımın Balıkesir tarımına ve Havranlı üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Yetkililer, projenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmasına zemin hazırlayacağını, hizmete alınan ZİHA'ların bölgesel tarım uygulamalarında örnek teşkil edeceğini vurguladı.

HAVRAN ZİRAAT ODASI TARAFINDAN HAZIRLANAN 21,5 MİLYON LİRA BÜTÇELİ ZİRAİ DRONE (ZİHA) PROJESİ İÇİN HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. PROJE KAPSAMINDA TEMİN EDİLECEK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA ÜRETİCİLERE İLAÇLAMA VE GÜBRELEME HİZMETİ SUNULACAK.