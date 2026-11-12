Diyabetten ziyade erken teşhisi kaçırmaktan korkun

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal, diyabetin erken teşhis edilmediğinde ve uygun tedavi uygulanmadığında kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi başta olmak üzere birçok hayati organı etkileyebileceğini vurguladı. Hastalığın kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik bir durum olduğuna dikkat çeken Köksal, birçok diyabetlinin durumunun farkında olmadığını, bu nedenle erken taramanın hayati önem taşıdığını belirtti.

diyabetin sessiz ilerleyişi:

Tip 2 diyabet uzun yıllar belirgin semptom vermeyebilir; bu yüzden hastalar sık idrara çıkma, aşırı susama, halsizlik, açıklanamayan kilo kaybı veya bulanık görme gibi klasik belirtileri beklemeden tarama yaptırmalıdır. Köksal, özellikle aile öyküsü olanlar, fazla kilolu bireyler, yüksek tansiyonu bulunanlar ve gebelik diyabeti öyküsü olanların düzenli kan şekeri kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. Erken teşhis, olası ağır komplikasyonların önüne geçmek için en belirleyici adımdır.

önlenme ve tedavi yaklaşımları:

Diyabet gelişiminde genetik yatkınlık önemli olmakla birlikte, aşırı kilo, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme gibi değiştirilebilir faktörler büyük rol oynar. Neyse ki Tip 2 diyabet; doğru yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde önlenebilir veya geciktirilebilir. Köksal, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve ideal kiloya ulaşmanın diyabet riskini ciddi oranda azaltacağını belirtti. Diyabetten korunmanın temelinin yalnızca şekeri kısıtlamak değil, yaşam biçimini bütünsel olarak iyileştirmek olduğunu ifade etti.

Günümüz tıp teknolojisi ve ilaç tedavisindeki gelişmeler sayesinde tedavi seçenekleri de genişlemiş durumda. Yeni nesil ilaçlar ve teknolojik yöntemler yalnızca kan şekerini dengelemekle kalmıyor; aynı zamanda kalp ve böbrek sağlığını koruma, kilo yönetimini destekleme ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirme gibi ek faydalar sunuyor. Ancak Köksal, tedavide en önemli unsurun hastanın bilinçli olması, tedaviye uyum göstermesi ve düzenli hekim kontrollerini sürdürmesi olduğuna dikkat çekti.

Sonuç olarak, diyabetten korkmak yerine geç kalmaktan korkulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Köksal, erken teşhis, doğru tedavi ve kalıcı sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla diyabetin yol açabileceği ağır komplikasyonların büyük ölçüde önlenebileceğini hatırlattı.

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. PINAR KÖKSAL