Mavi Balina-2026'da seçkin gözlemci günü ile tatbikat yeni safhaya geçti

Seçkin gözlemci günü Marmaris açıklarında başladı

Türkiye ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında başladı. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile üst düzey katılımcıların iştirakiyle icra edildi.

Tatbikat kapsamı ve katılımcılar:

Mavi Balina-2026, 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Seçkin Gözlemci Günü programında basın mensuplarına tatbikatın kapsamı, icra edilecek faaliyetler ve denizaltı savunma harbine yönelik eğitimler hakkında brifing verildi. Programa Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Mustafa Kaya ve Harp Filo Komutanı Tümamiral Kenan Kaan Türkkan da katıldı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Türkiye, İspanya ve Yunanistan gemileri, USS Berkeley muhribi ve Pakistan'a ait bir deniz karakol uçağı gibi unsurlar dahil olmak üzere 12 ülkeden unsurlar ve yaklaşık 4 bin 500 personel iştirak ediyor.

Seçkin gözlemci gününün işleyişi:

Program çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Salihreis fırkateyninde basın mensuplarına tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, basına verdiği mesajda "Türk Deniz Kuvvetleri başta denizaltılarımız olmak üzere tüm unsurları ile her zaman göreve hazırdır" ifadelerini kullandı.

TCG Salihreis, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan aldıktan sonra saat 10.30'da limandan ayrıldı. Fırkateynde gerçekleştirilen brifingde, tatbikatta görev alan deniz unsurlarının faaliyetleri ve uygulanacak eğitim programı detayları paylaşıldı.

Denizaltı savunma harbinde hedefler:

Tatbikatın öncelikli hedefleri arasında denizaltı savunma harbinde müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi, deniz unsurları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve farklı senaryolar üzerinden birlikte çalışabilirliğin artırılması yer alıyor. Mavi Balina-2026 kapsamında uygulanan tatbikat ve eğitimler, gerçek harekat şartlarına uygun ortamda taktik ve usullerin denenmesine imkân sağlıyor.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi brifing sırasında Türk denizaltıcılığının 140 yıllık geçmişine vurgu yaptı. İşçi, Türk Denizaltı Filosu'nun donanmanın caydırıcı gücünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek filonun 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasında yer aldığını ifade etti.

Seçkin Gözlemci Günü'ne ayrıca 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 askeri ataşe katılıyor. Katılımcılara tatbikat süresince Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı savunma harbi alanındaki harekat kabiliyetleri ve görev yapan deniz unsurlarının rolleri hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Doğu Akdeniz'de 20 Kasım'a kadar devam edecek Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı ile dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi, ortak harekat yeteneklerinin ilerletilmesi ve denizaltı savunma harbine yönelik taktiklerin gerçekçi senaryolarla sınanması amaçlanıyor.

TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DOĞU AKDENİZ’DE DÜZENLENEN MAVİ BALİNA-2026 DAVET TATBİKATI’NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ, MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDEKİ AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI AÇIKLARINDA BAŞLADI. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL ERCÜMENT TATLIOĞLU’NUN KATILDIĞI TATBİKATTA, 12 ÜLKEDEN UNSURLAR VE GÖZLEMCİLER İLE YAKLAŞIK 4 BİN 500 PERSONEL GÖREV ALIYOR.