Diyarbakır Çınar'da trafik kazası: 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
yaralıların durumu:
Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, tedbir amaçlı olarak Çınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavilerine başlandı.
soruşturma:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından kaza nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.
DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.
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