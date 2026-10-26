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Diyarbakır Çınar'da trafik kazası: 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı; yaralılar Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır Çınar'da trafik kazası: 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, tedbir amaçlı olarak Çınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavilerine başlandı.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından kaza nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3&#039;Ü ÇOCUK 4 KİŞİ...

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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