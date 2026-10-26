Diyarbakır Çınar'da trafik kazası: 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, tedbir amaçlı olarak Çınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavilerine başlandı.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından kaza nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.