Diyarbakır Ergani'de yıldırımın isabet ettiği evde anne ve iki çocuğu yaralandı

Ergani'nin Aşağıbitikçi Mahallesi'nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu N.F. ve çocukları O.F. ile A.F. yaralandı; ekipler hastaneye sevk etti.