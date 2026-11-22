olay yeri ve müdahale:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evleri'nde bir eve yıldırım düştü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Evde odada bulunan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin yapılabilmesi için traktörle sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
yaralıların sevki ve tedavi:
Traktörde sağlanan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
DİYARBAKIR'IN ERGANİ İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞEN EVDE ANNE VE İKİ ÇOCUĞU YARALANDI.
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