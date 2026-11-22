Kayseri'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde, üç katlı bir binanın birinci katındaki ikamette çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda A.Ö. (62) ile kadın arkadaşı T.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

olayın meydana gelişi:

Tartışmanın büyümesi üzerine, iddialara göre T.G. elindeki bıçakla A.Ö.'yü boynundan yaraladı. Olayın ardından çevredekiler durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

ilk müdahale ve gözaltı:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan A.Ö.'ye ayakta müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddeden A.Ö., ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Şüpheli T.G. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR KİŞİ TARTIŞMA YAŞADIĞI KADIN ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI. HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN ŞAHIS TEDAVİYİ REDDEDERKEN, SAĞLIK EKİPLERİNİN AYAKTA MÜDAHALESİNİN ARDINDAN İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ.