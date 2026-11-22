Zamanında müdahale Karakum açıklarında batan teknedeki dört kişiyi kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karakum Plajı açıklarında bir teknenin batması sonucu deniz yüzeyinde bulunan dört kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarma çalışması:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı KB-15 numaralı sahil güvenlik botunun bölgeye sevk edilmesiyle başladı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek denizdeki kişilere ulaştı.

Teslim ve sağlık desteği:

Kurtarılanlar, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri'ne teslim edildi.

Muğla’da batan teknedeki 4 kişi kurtarıldı