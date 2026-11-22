Bursaspor'da kontrol iki gol: Iheanacho ve Soner maçı bitirdi

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı'da Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta golleri Kelechi Iheanacho (dk. 19) ve Soner Aydoğdu (dk. 22) kaydetti.

maçın kilit anları:

Bursaspor karşılaşmaya erken gelen iki golle üstünlüğü ele geçirdi. Iheanacho 19. dakikada fileleri havalandırdı, üç dakika sonra Soner Aydoğdu farkı ikiye çıkardı. Erken goller sonrası Sivasspor oyunda denge kurmak için hamleler yapsa da skoru değiştiremedi.

Hakem triosunda Yiğit Arslan, Sezgin Çınar ve Kadir Beyaz yer aldı. Sarı kart görenler: Barış Gök, Soner Aydoğdu ve Lewis Baker (Bursaspor), Cihat Çelik (Sivasspor).

kadrolar ve teknik detaylar:

Bursaspor: Kerem Matisli, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 60), Barış Gök, Halil Akbunar (Ivan Saranic dk. 87), Soner Aydoğdu (Eyüp Akcan dk. 61), Lincoln (Tayfun Aydoğan dk. 74), Lewis Baker, Kelechi Iheanacho, Amine Boutrah (Hüseyin Maldar dk. 74). Yedekler: Ahmet Kıvanç, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Tural Bayramov, Emir Kaan Gültekin. Teknik Direktör: Mustafa Er.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Burak Kapacak (Valon Ethemi dk. 46), Uğur Çiftçi, Mert Çelik, Kamil Fidan, Charilaos Charisis (Oğuzhan Aksoy dk. 84), Musah Mohammed, Cihat Çelik (Feyzi Yıldırım dk. 81), Clinton Duodu (Yılmaz Cin dk. 81), Ebrima Ceesay (Salih Kavrazlı dk. 81). Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Özdamar, Yusuf Kefkir, Turan Tuzlacık, Kerem Atakan Kesgin. Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş.

BURSASPOR, SİVASSPOR'U İLK YARIDA BULDUĞU GOLLERLE 2-0 MAĞLUP ETTİ