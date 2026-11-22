kaza nasıl meydana geldi:

Konya'nın Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi'nde, Kılıç Ali Caddesi ile 133216. Sokak kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinin plakası 06 CPG 883 olup sürücüsü H.Ö., diğer aracın plakası 42 AVD 839 ve sürücüsü U.H.P. olarak kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ile araçlardaki yolcu olan F.K.Ö., E.Ö. ve H.K.Ö. yaralandı.

ilk müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanlarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, toplam 5 kişinin yaralandığını ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazaya ilişkin polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; trafik ve adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın kesin nedeninin soruşturma sonucunda netleşeceğini açıkladı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.